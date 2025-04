Der Midea MHELIOS Heim-Energiemanager vereint Hybridwechselrichter und intelligentes Energiemanagement in einem Gerät. In Kombination mit dem modularen LFP-Speicher entsteht ein kompaktes, durchdachtes Gesamtsystem, das Komponenten reduziert und flexibel skalierbar ist.Weniger Komponenten. Mehr Effizienz. Volle Skalierbarkeit.Dank der Integration des Energie-Management-Systems (EMS) in den Wechselrichter entfällt zusätzliche Steuerhardware. Das reduziert den Installationsaufwand, spart Platz und ...

