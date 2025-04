Berlin - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Nominierung von CDU-Politikerin Katherina Reiche als Wirtschaftsministerin begrüßt."Wir brauchen eine starke Stimme und eine Anwältin für die Wirtschaft", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Dass eine erfahrene Energiemanagerin und Politikerin neue Ministerin für Wirtschaft und Energie wird, ist dafür ein wichtiges Signal."Die künftige Ministerin müsse "eine konsequente Wirtschaftswende und die effiziente und wettbewerbsfähige Umsetzung der Energiewende in den Mittelpunkt stellen". In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs sei ein schlagkräftiges Wirtschaftsministerium zentral. "Die Struktur und Entscheidungskompetenz des Hauses müssen diese Bedeutung widerspiegeln. Entscheidend ist, dass die Wirtschaftswende schnell, entschlossen und pragmatisch angegangen wird", sagte Gönner weiter.Von 1998 bis 2015 gehörte die aus Brandenburg stammende Reiche dem Bundestag an. Dann wechselte sie in die Wirtschaft.