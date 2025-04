HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Ein zunehmender Anteil wiederkehrender Umsätze verleihe dem Software-Entwickler Stabilität, schrieb Analyst Hannes Müller in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz konjunkturellen Gegenwinds - zum Beispiel in der deutschen Industrie - zeige sich das Unternehmen widerstandsfähig./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005104400