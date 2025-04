© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Der Markt ist etwas optimistischer vor den wichtigen Earnings. Besonders bei VeriSign und Netflix griffen die Anleger stark zu. Aber: Sind die Aktien noch ein Kauf?Obwohl die Woche zunächst mit erheblichen Verlusten begann, erholte sich der Markt in den folgenden Tagen deutlich: Am Freitag erzielten alle drei großen Indizes eine viertägige Gewinnserie und beendeten die Woche mit kräftigen Zuwächsen. Der S&P 500 legte in dieser Woche um über 4 Prozent zu, der Nasdaq Composite stieg um fast 7 Prozent, und der Dow Jones Industrial Average verzeichnete ein Plus von über 2 Prozent. In dieser Woche konzentrieren sich Anleger nun auf eine Reihe von anstehenden Quartalsberichten der großen …