LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 43,50 auf 49,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft mit den Biosmilar-Nachahmer-Präparaten bekomme man praktisch immer noch kostenfrei obendrauf, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in seiner am Montag vorliegenden, aktuellen Bewertung der Bad Homburger. Der Umbauprozess des Konzerns sei bisher imposant verlaufen und gehe nun in seine nächste Phase./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2025 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785604