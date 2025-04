Madrid - In Spanien ist am Montag in großen Teilen des Landes der Strom ausgefallen. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, war der Grund zunächst unklar.Zum genauen Ausmaß wurden ebenfalls noch keine Angaben gemacht. Die für die Anschlüsse zuständigen öffentlichen Unternehmen sowie das Nationale Institut für Cybersicherheit sollen sich mit den Ausfällen befassen. Unklar war zunächst, ob über Spanien hinaus noch weitere Länder betroffen sind. In sozialen Medien klagten auch mutmaßliche Nutzer aus Frankreich, Portugal und Andorra über Blackouts.Der Stromausfall hat auch Auswirkungen auf den Nahverkehr. Zahlreiche Züge sollen in Spanien stillstehen. Auch in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon war offenbar die Metro betroffen.