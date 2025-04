NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkshersteller kämpfe wie alle Unternehmen aus der europäischen Zivilluftfahrtbranche mit dem schwächeren US-Dollar, möglichen Auswirkungen der US-Zölle und einem potenziell schwächeren globalen Wirtschaftswachstum, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management steuere aber gegen, soweit es in seiner Macht stehe./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 01:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 01:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000073272