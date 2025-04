DAX mit Rallye, Gold unter Druck. Nvidia & Co. zwischen KI-Hype & Handelskonflikten - Marktausblick Börse

Anzeige / Werbung

Der DAX vollzog damit eine starke Wocheneröffnung, nachdem er vor genau einer Woche einen Feiertag hatte und den Rest der Woche rund 5 Prozent zulegen konnte. Somit ist auch der Abwärtstrend bereits überwunden. Ein technisches Kriterium, welches an der Wall Street noch im Fokus stehen dürfte. Damit stand auch Europa und konkret der EuroStoxx im Plus, nachdem dort die 5.000er-Marke überschritten werden konnte.

Der Dow Jones ist an der runden Marke von 40.000 Punkten aktuell am Scheideweg, ebenso wie der marktbreite S&P500 an der 5.000. Beide Chartbereiche gelten unter Chartanalysten als wichtiges Level und Signal für eine eventuelle Fortsetzung der Erholung. Immerhin ist der S&P500 in diesem Jahr mit 7 Prozent Minus deutlich schwächer, als wir ihn in den letzten Jahren zum Start in den Mai erlebt hatten. Während der Nasdaq sogar über 6 Prozent in der Vorwoche anstieg, ist hier vermehrt auf die Big-Tech-Earnings in dieser Woche zu achten. Mit Microsoft, Apple und Amazon trumpfen gleich 3 Firmen mit Billionen-Marktkapitalisierung mit ihren Bilanzen auf.

Bevor wir auf einige Einzelwerte näher eingingen, legten wir den Fokus auch noch auf den Gold- und Silberpreis. Beide Edelmetalle legten in diesem Jahr zweistellig zu, doch während Gold erst in der Vorwoche neue Rekorde zeigte, tat sich der Silberpreis etwas schwerer. Wo liegen hier die technischen Levels für eine weitere Erholung?

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Knapp vor der 10 Prozent Marke bremsten die Schwergewichte in der Wochenperformance ein. Hinter dem Gewinner Boeing reihten sich Amazon und Nvidia im Dow Jones ein. Wir erörterten alle drei Werte und die dazugehörigen News, bevor wir auch auf den Telekommunikationssektor zu sprechen kamen. Denn dort nimmt die Wettbewerbssituation aktuell stark zu.

T-Mobile als Marktführer konnte die Ziele von 500.000 neuen Kunden im Mobilfunkbereich zum Ende des 1. Quartals nicht erreichen. Die Aktie kam daher deutlich unter Druck, aber auch die Wettbewerber. Verizon Communications zeigte eine deutlich positivere Situation auf und hat eine Dividende von mehr als 6 Prozent im Gepäck. Dennoch gab die Aktie nach den Quartalszahlen nach und reihte sich in den schwachen Sektor ein.

Sehr stark war hingegen wieder Tesla, nachdem Elon Musk mit neuen Produkten die Investoren in seinen Bann gezogen hatte. Diese News überlagerten das ansonsten schwache Ergebnis vom ersten Quartal und technisch ist damit der Abwärtstrend gebrochen. Kommen hier weitere Kursgewinne in Betracht? Diese Möglichkeit erörtern wir gern im Chartbild!

Mit Blick auf die neue Woche dürfte Amazon und damit auch ein Fazit zu den Konsumneigungen der Amerikaner spannend werden. Am Donnerstag nach Handelsende stehen somit die Quartalszahlen für das erste Quartal des Jahres an, parallel zur Apple-Bilanz.

Zuvor sind wir noch auf die Ergebnisse von PayPal gespannt. Der Wert wurde in 2024 als Turnaround-Kandidat gehandelt, hat seitdem aber wieder an Boden verloren. Entsprechend spannend dürften die Ergebnisse und der Ausblick heute Abend zum weiteren Vorgehen im Umfeld der Banken und damit harter Konkurrenz für PayPal werden.

