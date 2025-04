LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat Munich Re von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 575 auf 620 Euro angehoben. Nach dem klaren Aufwärtstrend der europäischen Rückversicherer-Aktien in den vergangenen zwei Jahren sehe er nur noch wenig Raum für weitere Anstiege der Bewertungsmultiplikatoren und für steigende Gewinnprognosen, schrieb Analyst Faizan Lakhani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem tendierten Rückversicherer-Papiere dazu, im Sommer aufgrund der ungewissen Hurrikansaison schlechter abzuschneiden./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0008430026