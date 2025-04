Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, sagte am Montag vor europäischen Gesetzgebern in Brüssel, dass die eingehenden Daten darauf hindeuten, dass die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal 2025 moderat gewachsen ist, so Reuters.Zur Inflationsprognose kommentierte de Guindos, dass er erwartet, dass die Inflation um das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...