Die SAP-Aktie kann am Montag ordentlich zulegen, nachdem sich die Investmentbank Goldman Sachs zu Wort gemeldet hat. Doch das sind nicht die einzigen positiven Nachrichten für Aktionäre: Positive Studie von Goldman Am Montag profitierte die Aktie von SAP von einer positiven Studie der Investmentbank Goldman Sachs. Analyst Mohammed Moawalla hob darin das Kursziel für die Papiere von 275 € auf 295 € an und riet erneut zum Kauf. Dabei lobte er in seiner ...

