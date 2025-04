Das Berliner Ad-Tech-Unternehmen YOC AG (DE0005932735) hat im Geschäftsjahr 2024 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 35 Millionen Euro (Vorjahr: 30,6 Millionen Euro), während das EBITDA um 18 Prozent auf 5,2 Millionen Euro zulegte. Besonders bemerkenswert: Das Ergebnis je Aktie sprang um 29 Prozent auf 1,07 Euro nach oben.

YOC setzt auf künstliche Intelligenz und selbstentwickelte Werbeformate

Treiber des Wachstums war vor allem die konsequente Weiterentwicklung der hauseigenen VIS.X®-Plattform. Diese macht automatisiert nicht standardisierte, hochwirksame Werbeformate für alle digitalen Kanäle in Echtzeit handelbar. YOC investierte dabei gezielt in den Ausbau des Angebots auf Basis eigenentwickelter künstlicher Intelligenz, um die Leistungskennzahlen der Werbekampagnen seiner Kunden zu verbessern. […] Welche technologischen Pläne YOC umsetzen will, lesen Sie auf www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Werbetechnologie auf der Überholspur? YOC wächst zweistellig dank KI und Plattform-Strategie erschien zuerst auf Nebenwertewelt.