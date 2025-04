TRATON - Gewinneinbruch und volles Orderbuch

Werbung







Am Montagmorgen veröffentlichte TRATON seinen Bericht zum ersten Quartal 2025. Die Auskopplung der Nutzfahrzeug-Sparte von Volkswagen verzeichnete einen Rückgang der Auslieferungen von rund 10 Prozent auf 73.090 Fahrzeuge. Ebenfalls ging auch der Umsatz des Unternehmens um 10 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro zurück. Insbesondere die adjustierte Umsatzrendite (RoS) setzte dem Konzern zu. Alle Sparten bis auf VW-Truck verzeichneten einen Rückgang beim adjustieren RoS. Auf Gesamt- Unternehmensebene ging der adjustierte RoS um circa ein Drittel auf 6,1 Prozent zurück. Damit brach der Gewinn um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 646 Millionen EUR ein. Positiv war jedoch der Auftragseingang mit einem Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Orderbuch TRATONs erreichte damit einen Stand von 74.307 Fahrzeugen. Unternehmenschef Christian Levin zeigte sich verhalten positiv für die Geschäftsaussichten und hält an den Jahreszielen von TRATON fest. Trotz der globalen Unsicherheit sieht er für den Konzern viele Chancen in Europa. Der Markt regierte positiv auf die Zahlen und ließ die Aktie zwischenzeitlich auf 29,74 EUR steigen. Dies entspricht einem Kursplus von fast 6,4 Prozent.









