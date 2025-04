News von Trading-Treff.de Der Essener Energiekonzern arbeitet seit der Amtsübernahme von Donald Trump faktisch in zwei Welten. Während in Europa weiter auf Netzausbau und regenerative Energien gesetzt wird, entwickelt sich das ehemals so hoffnungsfrohe US-Geschäft zu einem Problemfall. RWE reagiert hier nach Meinung der Analysten absolut richtig und ergreift Maßnahmen. Der Kurs der Aktie verläuft seit Wochen deutlich stärker und hat nun gut 33 Euro ...

