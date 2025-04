Berlin - Der mutmaßlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat auch seine Mannschaft für die Führung des Bundeskanzleramts weitgehend zusammengestellt. Das berichtet die FAZ unter Berufung auf Unionskreise. Die Entscheidung über die Leitung von zwei der sieben Abteilungen steht noch aus.Besonders eng an der Seite von Merz wird demnach im Kanzleramt Jacob Schrot arbeiten. Schrot soll das Kanzlerbüro leiten. Seit drei Jahren ist Schrot der Stabschef des Vorsitzenden Merz in der Unionsfraktion. Außerdem wird er die beim Kanzlerbüro angesiedelte Stabsstelle "Nationaler Sicherheitsrat" führen. Die Einführung eines solchen Sicherheitsrates gehört zu den wesentlichen Neuerungen, die Merz beabsichtigt.Chef der außenpolitischen Abteilung soll Günter Sautter werden. Der Karrierediplomat, der seit 2002 dem Auswärtigen Dienst angehört, ist seit 2024 als Politischer Direktor an der Spitze des Außenamts tätig.Aus dem Auswärtigen Amt soll auch der erfahrene Diplomat Michael Clauß ins Kanzleramt wechseln. Merz will, dass er die Abteilung 5 für Europapolitik führt. Bis 2018 war er deutscher Botschafter in Peking, seitdem ist er der Ständige Vertreter Deutschlands bei der Europäischen Union.Philipp Wolff, Vizepräsident des BND, soll die Leitung der Abteilung 7 übernehmen. Deren Mitarbeiter kümmern sich um den Bundesnachrichtendienst (BND) und um die Koordinierung der Nachrichtendienste des Bundes. Der in München geborene Jurist war bereits während der Kanzlerschaft von Angela Merkel in verschiedenen Verwendungen im Kanzleramt beschäftigt.Die Abteilung 4 für Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik soll künftig von Levin Holle geleitet werden. Seit 2020 ist der Jurist Vorstand Finanzen der Deutschen Bahn AG. Er bringt jedoch auch Verwaltungserfahrung in der Politik auf der Bundesebene mit. Holle hatte im Jahr 2012 die Leitung der Abteilung Finanzmarktpolitik im Bundesfinanzministerium übernommen.Die Abteilung 1, die sogenannte Zentralabteilung, in der auch die Innen- und Rechtspolitik angesiedelt ist, soll unter einem Kanzler Merz von Christian Diehr geleitet werden. Der Jurist ist derzeit Unterabteilungsleiter im Finanzministerium und hat es dort mit den Finanzbeziehungen zu den Ländern und Gemeinden sowie mit Fragen des Staats- und Verfassungsrechts zu tun.Während die Entscheidungen über künftige Leitung der Abteilungen 3 (Sozial-, Gesundheits-, Arbeitsmarkt-, Umwelt- und Gesellschaftspolitik) und 6 (Politische Planung und Grundsatzfragen) noch ausstehen, steht bereits fest, dass Jörg Semmler Staatssekretär im Kanzleramt werden soll. Auch er blickt auf lange Erfahrung in Bundesministerien und in der Unionsfraktion zurück. Unter anderem war er Büroleiter von Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Seit 2019 ist er Fraktionsdirektor der Unionsfraktion.