FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Der vormittags festere Dax bröckelte am Montag im späten Handel stetig ab und schloss nahe seinem Tagestief 0,13 Prozent im Plus bei 22.271,67 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,05 Prozent auf 28.308,01 Zähler zu.

Unter den Einzelwerten nahm die Airbus -Aktie mit plus 2,6 Prozent die Dax-Spitze ein. Der weltgrößte Flugzeugbauer einigte sich nun endgültig auf die Übernahme von einigen Vermögenswerten von Spirit Aerosystems . Airbus erhält 439 Millionen US-Dollar für den Kauf der verlustbringenden Anlagen, die Teile für den europäischen Flugzeughersteller produzieren.

Traton waren mit einem Kursgewinn von 7,4 Prozent der Top-Wert im MDax. Die Lkw-Holding innerhalb es Volkswagen -Konzerns hatte am Morgen endgültige Quartalszahlen vorgelegt. Analysten lobten vor allem die Auftragslage und den bestätigten Ausblick.

BASF gewannen 1,3 Prozent. Für die Kursgewinne sorgte ein Bericht der niederländischen Finanzzeitung "Het Financieele Dagblad", wonach Akzo Nobel "ernsthaft interessiert" an BASF Coatings, dem Geschäft mit Oberflächenlösungen, sei./edh/he

