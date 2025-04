Madrid/Lissabon - Ein massiver Stromausfall hat die Iberische Halbinsel am Montagmittag erfasst. Betroffen waren weite Teile Spaniens und Portugals auf dem Festland. In mehreren Regionen konnte die Versorgung mittlerweile wiederhergestellt worden. Nach einem massiven Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel ist in mehreren Regionen die Versorgung wiederhergestellt worden. Die Versorgung sei inzwischen in mehreren Gebieten im Norden, Süden und Westen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...