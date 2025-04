EUR/GBP handelt in der Nähe des 0,85-Bereichs, nachdem es während der Sitzung am Montag gefallen ist.Die Momentum-Indikatoren bleiben gemischt, wobei die kurzfristigen Signale rückläufig tendieren.Wichtige Unterstützung liegt bei etwa 0,8498, während sich die Widerstandsbereiche um 0,8525 gruppieren.Nach der europäischen Sitzung am Montag wurde das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...