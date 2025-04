Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag in einem insgesamt ruhigen Handel freundlich in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI knüpfte an die gute Entwicklung der beiden Vorwochen an und rückte im Verlauf des Tages mit der Unterstützung der Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé klar über die Marke von 12'000 Punkte vor. In den letzten Tagen hätten sich die Sorgen der Investoren vor einem weltweiten Zollkrieg spürbar abgeschwächt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...