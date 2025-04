London - Die Forderung von US-Präsident Donald Trump, mehr Gas aus den USA zu importieren, bringt die EU in die Bredouille. Trump will, dass die EU Öl und Gas im Wert von 350 Milliarden Dollar aus den USA importiert. Das ist jedoch unrealistisch, wie Zahlen des Rohstoff-Informationsdienstes Argus Media zeigen.EU-Energiekommissar Dan Jörgensen sagte dazu dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe): "Grundsätzlich besteht das Potenzial für mehr amerikanisches Gas." Aber: "Wie viel es sein wird und wann es verfügbar sein wird, lässt sich noch nicht sagen."Die Zahlen von Argus zeigen: Insgesamt hat die EU im vergangenen Jahr Energie im Wert von rund 60 Milliarden Euro aus den USA importiert. Nach aktuellem Kurs entspricht das etwa 68 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Fünftel des Wertes an Energie-Importen, die der US-Präsident nun fordert.Eine Erhöhung der Importe aus den USA käme der EU gerade recht, um von russischem Erdgas unabhängiger zu werden. Allerdings will man sich weder politisch noch wirtschaftlich erpressen lassen. Die EU prüfe derzeit intensiv, welche Partner in Zukunft russische fossile Energieträger ersetzen könnten und unter welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit sinnvoll wäre, sagte ein hochrangiger EU-Beamter dem "Handelsblatt".