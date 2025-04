NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Anleger dürften negativ auf eine enttäuschende Entwicklung des organischen Umsatzes reagieren, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein schwächeres erstes Quartal werde den Druck erhöhen, die Geschäfte wie geplant zu beschleunigen und die Zielsetzungen zu erfüllen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 16:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 16:32 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972