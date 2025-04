NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Online-Broker beginne das Jahr 2025 mit einem Rekordquartal, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie, in der er direkten Bezug nahm auf die Provisionserträge. Wegen erheblicher Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Marktentwicklungen sei die diesjährige Prognose aber nur bestätigt worden./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 13:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 13:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000FTG1111