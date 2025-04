NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger sind am Montag an den US-Börsen nach deren zuletzt starker Erholung etwas vorsichtiger geworden. Sie vermissten in puncto Zollstreit konkrete Neuigkeiten und warteten eher ab, welche Erkenntnisse sich aus einer Flut von Unternehmenszahlen und wichtigen Konjunkturdaten ziehen lassen, die in den kommenden Tagen erwartet werden. Die Richtungsfindung wurde davon erschwert.

Letztlich reichte es aber bei einigen großen Indizes für positive Vorzeichen. Nach etwas Auf und Ab konnte sich der von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial 0,28 Prozent höher bei 40.227,59 Punkten aus dem Handel verabschieden. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 5.528,75 Zähler zu.

Der vom Technologiesektor geprägte Nasdaq 100 konnte Kursverluste beim KI-Schwergewicht Nvidia anderswo fast ausgleichen. Ein Minus von 0,03 Prozent auf 19.427,29 Punkte bedeutete für das Nasdaq-Kursbarometer eine deutliche Erholung vom Tagestief, das bei 19.162 Punkten lag./tih/he

