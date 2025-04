Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Niederweningen, 29. April 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement Im Laufe des ersten Quartals 2025 stabilisierten sich einige Märkte von Bucher Industries erwartungsgemäss. Der Auftragseingang lag über der Vorjahresperiode. Vor allem bei Kuhn Group wie auch bei Bucher Hydraulics war der Auftragseingang höher. Aufgrund des tiefen Auftragsbestands zu Beginn des Jahres zeigte sich der Umsatz jedoch immer noch rückläufig gegenüber der Vorjahresperiode. Bucher Industries bestätigt die Aussichten für 2025, weist aber auf die zunehmenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit den globalen Handelszöllen hin. Das bereits angekündigte Aktienrückkaufprogramm startet am 5. Mai 2025. Konzern Januar - März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 705 683 3.2 3.4 2.8 2'756 Nettoumsatz 783 853 -8.2 -8.2 -8.6 3'156 Auftragsbestand 1'095 1'393 -21.4 -21.4 -21.8 1'172 Vollzeitstellen im Durchschnitt 13'752 14'644 -6.1 -6.4 14'173

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Im Laufe des ersten Quartals 2025 nahm die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries zu. Angeführt von der Division Kuhn Group, die von einer höheren Investitionsbereitschaft der Landwirte in Europa profitierte, lag der Auftragseingang insgesamt über der Vorjahresperiode. Ebenfalls zulegen konnte Bucher Hydraulics, während die Nachfrage nach Glasformungsmaschinen weiterhin rückläufig war. Der Konzernumsatz reflektierte den tieferen Auftragsbestand zu Beginn des Jahres und zeigte sich immer noch rückläufig gegenüber der Vorjahresperiode, wobei Bucher Municipal weiterhin Wachstum verzeichnete. An den Standorten mit einer niedrigen Kapazitätsauslastung wurden die initiierten Kostensparmassnahmen konsequent weitergeführt. Kuhn Group Januar - März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 232 194 19.7 21.2 966 Nettoumsatz 316 357 -11.5 -11.2 1'159 Auftragsbestand 378 490 -22.9 -22.3 464 Vollzeitstellen im Durchschnitt 5'284 5'840 -9.5 5'497 1) Bereinigt um Währungseffekte Investitionsbereitschaft erholt sich Die Investitionsbereitschaft der Landwirte verbesserte sich im ersten Quartal 2025. Während Zinsen und Produktionskosten hoch blieben, führten gute Wetterbedingungen speziell in Europa sowie hohe Ernteerträge in Brasilien zu mehr Zuversicht und einer gestiegenen Nachfrage nach Landmaschinen. Als Resultat konnten die hohen Lagerbestände bei vielen Händlern abgebaut werden. Insgesamt legte der Auftragseingang von Kuhn Group deutlich zu. Vor allem das Segment Milch- und Viehwirtschaft profitierte von global hohen Fleisch- und stabilen Milchpreisen. Der Markt in Europa entwickelte sich zudem erfreulich. Der Umsatz von Kuhn Group sank gegenüber der Vorjahresperiode. Speziell in den auf Ackerbau ausgerichteten Produktionsstandorten bleibt die Auslastung tief. Kuhn Group arbeitet weiterhin an der Optimierung ihrer Kosten. Aussichten 2025 Der Abbau der überdurchschnittlich hohen Lagerbestände im Händlernetz für Landmaschinen schreitet voran. Kuhn Group rechnet mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis und mit einer Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 2024. Bucher Municipal Januar - März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 148 149 -1.0 -1.1 591 Nettoumsatz 147 139 5.8 5.4 602 Auftragsbestand 296 315 -6.0 -6.3 296 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2'521 2'505 0.6 2'508 1) Bereinigt um Währungseffekte Weiterer Umsatzanstieg Bucher Municipal erlebte eine stabile Marktsituation und eine weiterhin gute Nachfrage. Der Auftragseingang lag marginal unter der sehr starken Vorjahresperiode. Speziell die Bereiche Kompaktkehrfahrzeuge und Kanalreinigungsfahrzeuge entwickelten sich in diesen ersten drei Monaten positiv. Erstere profitierten zudem auch wieder von einer erhöhten Nachfrage bei elektrifizierten Fahrzeugen. Die Bestellungen für Grosskehrfahrzeuge, Winterdienstausrüstungen und Müllfahrzeuge gingen zurück. Wartungsdienstleistungen und Ersatzteile zeigten sich stabil. Der Umsatz übertraf die Vorjahresperiode abermals. Speziell die Märkte in Amerika und Asien trugen zum Wachstum bei. Aussichten 2025 Bucher Municipal erwartet eine auf hohem Niveau leicht rückläufige Nachfrage und einen stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Die Betriebsgewinnmarge dürfte weiter ansteigen. Bucher Hydraulics Januar - März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 166 147 12.8 12.2 10.0 575 Nettoumsatz 163 182 -10.6 -11.0 -12.2 653 Auftragsbestand 155 190 -18.4 -18.8 -21.5 148 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2'909 3'062 -5.0 -5.9 2'979 1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Zunahme im Auftragseingang Die Nachfrage in den Hydraulikmärkten legte im ersten Quartal 2025 zu, und der Auftragseingang von Bucher Hydraulics übertraf den Wert der Vorjahresperiode. Die Stabilisierung zeigte sich in verschiedenen Regionen und Segmenten, wobei insbesondere die Nachfrage nach stationärer Industriehydraulik weiter anstieg. Im Bereich Landtechnik verblieb die Nachfrage weiterhin auf dem tiefen Niveau der Vorjahresperiode. Der Umsatz der Division nahm ab. Die Kostensparmassnahmen wurden konsequent weitergeführt. Im ersten Quartal 2025 ist auch das Ergebnis der akquirierten Hydman Oy, neu Bucher Hydraulics Oy, enthalten. Mit diesem Anbieter von Hydrauliksystemen festigt Bucher Hydraulics ihre Marktposition in Nordeuropa weiter. Aussichten 2025 Bucher Hydraulics erwartet, dass sich die Nachfrage im Laufe von 2025 wieder erholen wird, und geht von einem leichten Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis sowie einer leicht höheren Betriebsgewinnmarge aus. Bucher Emhart Glass Januar - März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 77 113 -31.6 -31.8 359 Nettoumsatz 113 124 -9.1 -9.0 462 Auftragsbestand 156 283 -45.0 -45.1 193 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1'544 1'662 -7.1 1'627 1) Bereinigt um Währungseffekte Nachfragerückgang Kunden von Bucher Emhart Glass blieben im ersten Quartal 2025 weiter zurückhaltend mit Investitionen, und der Auftragseingang lag daher deutlich unter der Vorjahresperiode. Insbesondere Bestellungen für Glasformungsmaschinen und Sektionen verharrten weiter auf einem tiefen Niveau. Der Bereich Inspektionsmaschinen konnte hingegen leicht zulegen. Zudem profitiert die Division von der grossen Anzahl an installierten Glasformungsmaschinen und dem hohen Anteil des Ersatzteilgeschäfts, das im aktuell schwierigen Umfeld Stabilität bietet. Der Umsatz enthielt von 2024 ins aktuelle Jahr verschobene Projekte, lag aber dennoch unter der Vorjahresperiode. Die Produktionsplanungen wurden an den tieferen Auftragsbestand angepasst und die Kapazitäten weiter reduziert. Aussichten 2025 Bucher Emhart Glass erwartet, dass sich die Nachfrage nach Anlagen zur Glasbehälterherstellung nach dem Abbau der Lager an Glasbehältern gegen Ende 2025 erholen dürfte. Auf vergleichbarer Basis rechnet die Division mit einem deutlich tieferen Umsatz im Vergleich zum hohen Vorjahr. Entsprechend dürfte die Betriebsgewinnmarge deutlich tiefer als 2024 ausfallen. Bucher Specials Januar - März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragsbestand 95 94 1.0 0.6 -0.4 333 Nettoumsatz 62 72 -14.2 -14.2 -15.0 357 Auftragsbestand 130 142 -8.2 -8.8 -9.1 97 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1'426 1'509 -5.5 -6.7 1'495 1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Verhaltener Geschäftsgang Die Märkte von Bucher Specials zeigten auch im ersten Quartal 2025 ein gemischtes Bild. Bei Bucher Vaslin und Bucher Automation blieb die Nachfrage deutlich unter der Vorjahresperiode, während sie bei Bucher Unipektin weiterhin hoch war. Bucher Landtechnik verzeichnete eine leichte Erholung auf tiefem Niveau. Der Auftragseingang war in der Grössenordnung der Vorjahresperiode, der Umsatz der Division nahm jedoch ab. Die im vergangenen Jahr initiierten Effizienzmassnahmen sowie Reorganisationen wurden weitergeführt. Aussichten 2025 Die Division geht von einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis aus. Die höhere Auslastung sowie die ergriffenen Effizienzsteigerungsmassnahmen dürften zu einer höheren Betriebsgewinnmarge führen. Aussichten Konzern 2025 Die Auswirkungen der zunehmenden handelspolitischen Unsicherheiten auf die Nachfrage nach Investitionsgütern ist aktuell schwierig abzuschätzen. Mit dem strategisch gewählten lokalen Produktionsansatz nahe bei der Kundschaft ist Bucher Industries im aktuellen Umfeld jedoch gut aufgestellt. Der Konzern rechnet daher für 2025 weiterhin mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Der Konzern geht vom Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks im Verlauf von 2025 aus. Die Veräusserung dürfte die Betriebsgewinnmarge um rund 1.4 Prozentpunkte anheben. Ohne diesen Verkauf erwartet Bucher Industries für 2025 eine Betriebsgewinnmarge auf Vorjahresniveau. Aktienrückkaufprogramm Aufgrund der soliden Finanzlage und der weiterhin erwarteten starken Cash-Generierung startet Bucher Industries am 5. Mai 2025 das bereits angekündigte öffentliche Aktienrückkaufprogramm von bis zu 410'000 Namenaktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung. Alle dafür erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurden eingeholt. Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf bucherindustries.com verfügbar Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

