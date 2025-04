Die biologische Landwirtschaft in Europa wächst, sowohl was die Anbauflächen als auch den Markt betrifft. Spanien bewirtschaftet die größte Bio-Fläche, während Österreich und Liechtenstein die höchsten Bio-Anteile aufweisen, berichtet das Agrarische Informationszentrum (AIZ). Bildquelle: Pixabay Im Einzelhandel war 2023 vor allem in Ländern mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...