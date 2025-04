Donat/Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems-Chemie hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 zwar weniger umgesetzt, trotzte aber der schlechten Konjunktur mit vielen Neugeschäften. Die Prognose für das laufende Jahr wird bestätigt. In den Monaten Januar bis März sanken die Verkäufe bei Ems-Chemie um 4,3 Prozent auf 522 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Währungseffekt lag bei plus 0,4 Prozent. Die weltweite Konjunktur ...

