Trotz enttäuschender Zahlen hat die Tesla-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich aufgewertet. Allein am Freitag sprang der Kurs um mehr als +10% nach oben. Was steckt hinter dem jüngsten Stimmungsumschwung und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Gewinn bricht ein Die Zahlen, die der E-Autopionier am Dienstagabend nach Börsenschluss vorgelegt hat, waren alles andere als berauschend. Tesla meldete für das erste Quartal Umsätze von 19,34 Milliarden ...

