GESCO SE: Veröffentlichung Konzernjahresabschluss & Ausblick 2025



29.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Vorläufige Geschäftszahlen und Dividendenvorschlag 2024 bestätigt

Reduziertes Working Capital führt zu hohem Cashflow aus Betriebstätigkeit

Zuversichtlicher Ausblick 2025:

- Umsatz: 485 - 515 Mio. € (2024 adjusted: 480,1 Mio. €)

- Konzernergebnis von 13 - 17 Mio. € (2024 adjusted: 13,1 Mio. €) Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht und damit die am 24. März 2025 berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt. Insgesamt schloss GESCO das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz in Höhe von 513,8 Mio. € sowie einem operativen EBIT von 15,2 Mio. € ab. Damit einher geht ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von 4,4 Mio. €. Zum Jahresende 2024 wurden wie berichtet die beiden Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk bei der Doerrenberg verkauft. Ebenso erfolgte ein Management-Buy-Out bei der Portfoliogesellschaft AstroPlast. Bereinigt um diese Aktivitäten hätte der Umsatz der GESCO-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 480,1 Mio. € gelegen und das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter hätte 13,1 Mio. € erreicht. Maßgeblich durch die Reduktion des Working Capitals im Umfang von 29,9 Mio. € ist es gelungen den Cashflow aus Betriebstätigkeit um 18,1 Mio. € auf 51,2 Mio. € zu erhöhen und die Verschuldung gegenüber Banken um 29,8 Mio. € deutlich zu reduzieren. Beim Dividendenvorschlag der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2024 kommt die im März 2025 vorgestellte Gewinnverwendungsstrategie zum Tragen, demnach die Prioritäten der zukünftigen Gewinnverwendung wie folgt festgelegt wurden: 1. Organisches und anorganisches Wachstum, 2. Aktienrückkauf und 3. Dividendenausschüttung. Daher werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 25. Juni 2025 die Ausschüttung einer Dividende in Hohe von 0,10 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorschlagen. Prognose: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg auf 485 - 515 Mio. € (2024 adj.: 480,1 Mio.) und ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 13 - 17 Mio. € (2024 adj.: 13,1 Mio. €). Der Geschäftsbericht 2024 ist unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar. Die Bilanzpressekonferenz kann heute am 29.4.2025 ab 11:00 Uhr live auf der GESCO-Webseite www.gesco.de verfolgt werden. Eine Videoaufzeichnung der Bilanzpressekonferenz wird zeitnah nach der Veranstaltung auf der GESCO-Website unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen. Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern: in 2024 2023 Umsatz T€ 513.809 560.724 EBITDA T€ 36.673 59.010 EBIT T€ 15.182 35.866 Ergebnis vor Steuern (EBT) T€ 9.964 32.361 Konzernjahresergebnis nach Anteilen Dritter T€ 4.439 20.885 Ergebnis je Aktie € 0,42 1,93 Bilanzsumme1) T€ 433.316 468.962 Eigenkapital1) T€ 270.087 277.654 Eigenkapitalquote1) % 62,3 59,2 Mitarbeiter1) Anzahl 1.642 1.899 Dividende je Aktie2) € 0,10 0,40

1) zum Bilanzstichtag 2) Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2025 Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt:

Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



