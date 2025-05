Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) bei den einzelnen Tochterunternehmen eine heterogene Nachfragesituation verzeichnet, gruppenweit aber eine Stabilisierung erreicht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage bleibe der Ausblick insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau angesichts der schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Gesamtgemengelage nach wie vor verhalten. Dennoch sehe der Analyst die GESCO-Gruppe gut aufgestellt, um im aktuellen Geschäftsjahr wieder erfolgreicher als 2024 abzuschließen und bei einer konjunkturellen Belebung hiervon auch überproportional zu profitieren. Auf dem aktuellen Kursniveau liege die Marktkapitalisierung der GESCO SE nach Analystendarstellung mit 188,6 Mio. Euro lediglich bei rund 71 Prozent des zum 31. März 2025 ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 265,1 Mio. Euro. In der Folge nennt der Analyst ein Kursziel von 27,50 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.05.2025, 15:40 Uhr)



