Deutlicher Ergebnisanstieg gegenüber 1. Quartal des Vorjahres

Nachfrage bleibt schwach

MM setzt auf Kosten-, Technologie- und Innovationsführerschaft Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS Konsolidiert in Mio. EUR Q1/2025 Q1/2024 +/- Umsatzerlöse 1.042,6 1.025,0 +1,7 % Bereinigtes EBITDA 119,3 94,5 +26,2 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 61,0 39,6 +53,7 % Bereinigte Operating Margin (%) 5,8 % 3,9 % +198 bp Ergebnis vor Steuern 31,8 18,0 +76,4 % Periodenüberschuss 21,1 10,9 +94,1 % Gewinn je Aktie (in EUR) 1,04 0,52 +99,8 % Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit (128,2) 52,5 n.m. Free Cash Flow (183,5) (38,5) n.m.

Peter Oswald, MM CEO: "Die MM Gruppe verzeichnete im 1. Quartal 2025 einen deutlichen Ergebnisanstieg gegenüber dem 1. Quartal im Vorjahr. Die Marktlage und Mengenentwicklung zeigten sich selektiv leicht besser als im 4. Quartal, jedoch ohne spürbare Belebung und mit anhaltendem Margendruck. MM Food & Premium Packaging gelang aufgrund von Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen eine anhaltend starke Performance. MM Pharma & Healthcare Packaging verzeichnete im Verlauf des 1. Quartals eine Marktnachfrage auf Vorjahresniveau, lag beim Ergebnis aber tiefer. MM Board & Paper hat das Ergebnis gegenüber dem schwachen Vorjahreswert deutlich verbessert. Bei kontinuierlicher Auslastung zeigte das Preisniveau ein heterogenes Bild." "Angesichts der weiterhin schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken, indem wir Kosten senken und gleichzeitig Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationskraft erhöhen.", so Oswald. ERGEBNISRECHNUNG

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 1.042,6 Mio. EUR leicht über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1 2024: 1.025,0 Mio. EUR). Das bereinigte betriebliche Ergebnis erhöhte sich um 21,4 Mio. EUR von 39,6 Mio. EUR auf 61,0 Mio. EUR. Dieser Anstieg resultiert aus den Divisionen MM Board & Paper und MM Food & Premium Packaging. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns lag bei 5,8 % (Q1 2024: 3,9 %). Finanzerträge beliefen sich auf 3,4 Mio. EUR (Q1 2024: 6,6 Mio. EUR). Der Rückgang der Finanzaufwendungen von -21,4 Mio. EUR auf -15,9 Mio. EUR resultiert großteils aus einem niedrigeren Zinsniveau für variabel verzinste Finanzierungen. Das "Sonstige Finanzergebnis - netto" veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt von -6,8 Mio. EUR auf -11,2 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern erreichte 31,8 Mio. EUR nach 18,0 Mio. EUR im Vorjahr. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 10,7 Mio. EUR (Q1 2024: 7,1 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 33,6 % (Q1 2024: 39,6 %) ermittelt. Der Periodenüberschuss erhöhte sich entsprechend von 10,9 Mio. EUR auf 21,1 Mio. EUR. AUSBLICK

Angesichts der schwachen Nachfragesituation und hoher Unsicherheiten erwarten wir auf Sicht eine weiterhin schwierige Marktlage. Unsere Top-Priorität gilt daher der konsequenten Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der MM Gruppe durch die Verfolgung von Kosten-, Technologie- und Innovationsführerschaft. Unsere umfassenden Effizienzsteigerungsprogramme und Optimierungsmaßnahmen sind gut auf Kurs und bieten MM auch in einem herausfordernden Umfeld Stabilität und Rückhalt. Das Closing des Verkaufs der TANN Gruppe erwarten wir unverändert im 1. Halbjahr 2025. ----------------------------- Die detaillierte Presseaussendung und den Bericht zum 1. Quartal 2025 sowie den CEO Audio-Q&A-Webcast finden Sie auf unserer Website unter: www.mm.group. Nächster Termin:

21. August 2025 Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2025

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG

Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 1 501 36-91180

E-Mail: investor.relations@mm.group , Website: www.mm.group



