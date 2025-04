EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Erfolgreiches Jahr 2024 für Ringmetall trotz konjunktureller Bremse im Jahresendgeschäft



29.04.2025 / 08:00 CET/CEST

Erfolgreiches Jahr 2024 für Ringmetall trotz konjunktureller Bremse im Jahresendgeschäft Konzernumsatz um -3,7 Prozent auf 174,9 Mio. EUR leicht rückläufig, geprägt von rückläufigen Rohstoffpreisen

EBITDA um 23,9 Prozent auf 23,7 Mio. EUR deutlich gestiegen

Konjunkturelle und geopolitische Einflüsse prägen Marktentwicklung zunehmend München, 29. April 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat das Jahr 2024 im Rahmen der Jahresprognose abgeschlossen. Im Jahresendgeschäft sah sich das Unternehmen mit zunehmend widrigen konjunkturellen und geopolitischen Einflüssen auf dem Gesamtmarkt konfrontiert, die bis dato weiter anhalten. Der Konzernumsatz lag 2024 mit 174,9 Mio. EUR um 3,7 Prozent unter Vorjahresniveau

(2023: 181,6 Mio. EUR). Die im Jahresverlauf rückläufigen Rohstoffpreise und eine gedämpfte Nachfrage wirkten sich abschwächend auf die Umsatzentwicklung aus. Dem spürbar positiven Umsatz- und Ergebnisbeitrag aus Unternehmenszukäufen standen zunehmend negative konjunkturelle und geopolitische Einflüsse auf den Geschäftsverlauf entgegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 23,7 Mio. EUR um 23,9 Prozent über dem Vorjahr (2023: 19,2 Mio. EUR), welches durch den Sondereffekt aus dem Verkauf der HSM belastet war. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge auf die Gesamtleistung von 13,6 Prozent (2023: 10,6 Prozent). "Auf dem Papier dürfen wir mit der Geschäftsentwicklung 2024 zunächst einmal durchaus zufrieden sein. Wir sind operativ deutlich agiler geworden, was sich vor allem darin äußert, dass wir noch schneller als bisher auf Marktveränderungen reagieren können. Das wird auch zunehmend wichtiger, denn bedauerlicherweise hat sich das Marktumfeld im Jahresverlauf rapide verändert", gibt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE, zu bedenken. "Während wir die Marktlage im Jahresendgeschäft und den ersten Wochen 2025 noch als leichten konjunkturellen Gegenwind wahrgenommen haben, führt die geopolitische Lage zu einer immer spürbareren Verunsicherung auf Endkundenseite." Die wesentlichen Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar: IFRS, in TEUR 2024 2023 ? [abs.] ? [%] Umsatzerlöse 174.902 181.584 -6.682 -3,7% Gesamtleistung (GL) 174.607 180.161 -5.554 -3,1% Rohertrag 93.419 90.252 3.167 3,5% Rohertragsmarge (auf GL) 53,5% 50,1% EBITDA 23.740 19.156 4.584 23,9% EBITDA-Marge (auf GL) 13,6% 10,6% EBIT 15.589 11.289 4.300 38,1% EBIT-Marge (auf GL) 8,9% 6,3% Konzernjahresergebnis 11.210 6.330 4.880 77,1%

Der operative Cashflow verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,5Prozent auf 19,1Mio.EUR (2023: 22,1Mio.EUR). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf ein höheres Working Capital zurückzuführen. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende auf 11,8Mio.EUR und lagen damit über dem Vorjahreswert von 6,8Mio.EUR (31.12.2023). Auch das Eigenkapital stieg deutlich auf 88,7Mio.EUR (31.12.2023: 79,2Mio.EUR). Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme, in dem das Unternehmen Spannringe, Fassdeckel und weitere Zubehörteile für Industriefässer produziert, erzielte einen Umsatz in Höhe von 121,4 Mio. EUR, was einem Anteil von 69,4 Prozent entspricht. Der Einfluss rückläufiger Stahlpreise auf die Umsatzentwicklung zeigte sich deutlich wahrnehmbar. Durch gezielte Effizienzsteigerungsmaßnahmen, wie die Optimierung des Materialeinsatzes und geringere Ausschussquoten, lag das EBITDA bei 21,5 Mio. EUR. Im Geschäftsbereich Liner, in dem Ringmetall Innenhüllen für Industriefässer und andere Verpackungseinheiten sowie Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie (z.B. Bag-in-Box-Systeme) produziert, lag der Segmentumsatz bei 53,5 Mio. EUR, was einem Anteil von 30,6 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Auch hier wirkten sich rückläufige Rohstoffpreise sowie eine gedämpfte Nachfrage reduzierend auf den Segmentumsatz aus. Die Akquisitionen der Peak Packaging in Polen im Oktober 2024 und die Akquisition der FIB Beer Systems in den Niederlanden im November 2024 wirkten sich dagegen umsatz- und ergebnissteigernd aus. Positiv entwickelte sich jedoch weiterhin die Nachfrage nach Großgebinde- und Flüssigkeits-Linern, wobei insbesondere auch die Entwicklung von Peak Packaging diesen positiven Trend untermauert. Im Detail zeigte sich die Entwicklung der Geschäftsbereiche wie folgt: IFRS, in TEUR 2024 Verschlusssysteme Umsatzerlöse 121.420 Gesamtleistung (GL) 121.700 EBITDA 21.495 EBITDA-Marge (auf GL) 17,7% Liner Umsatzerlöse 53.482 Gesamtleistung (GL) 52.907 EBITDA 7.483 EBITDA-Marge (auf GL) 14,1%

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 180 und 200 Mio. EUR bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 21 und 28 Mio. EUR. Der Vorstand beabsichtigt, die Prognose im weiteren Jahresverlauf zu konkretisieren. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise und Wechselkurse im Vergleich zum Jahresultimo 2024 zugrunde. Ebenso nicht enthalten sind Effekte aus im Jahr 2025 angestrebten Akquisitionen inklusive hierdurch erwachsender Transaktionskosten. Der vollständige Geschäftsbericht 2024 steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de . Kontakt: Ringmetall SE Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0 E-Mail: info@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten.



