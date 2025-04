DJ Symrise wächst stärker als erwartet und bestätigt Prognose

DOW JONES--Symrise ist im ersten Quartal organisch etwas stärker als erwartet gewachsen, bekam jedoch Gegenwind von der Währungsseite zu spüren. Der Duftstoff- und Aromenhersteller verzeichnete einen Umsatz von 1,317 Milliarden Euro - 2,0 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen, wuchsen die Erlöse um 4,2 Prozent, wie der DAX-Konzern in Holzminden mitteilte. Symrise strebt für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an. Diese Prognose wurde bestätigt.

Analysten hatten nach einer Umfrage von Vara Research im Schnitt mit 1,332 Milliarden Euro Umsatz und einem organischen Wachstum von 3,7 Prozent gerechnet. "Wir sind trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten erneut profitabel gewachsen", sagte Vorstandschef Jean-Yves Parisot. Zahlen zum Ergebnis gab Symrise zum Jahresauftakt wie üblich nicht bekannt. Im Gesamtjahr wird weiter eine bereinigte EBITDA-Marge von "um die" 21 Prozent angestrebt.

Scent & Care, das Geschäft mit Duftstoffen, Parfümerie-Anwendungen und kosmetischen Wirkstoffen, wuchs organisch um 1,7 (Vorjahr 16,9) Prozent. Hier trieben mit hoch einstelligem Wachstum Duftstoffe und Aroma Molecules das Geschäft an, während die kosmetischen Zusatzstoffe Umsatz verloren.

Taste, Nutrition & Health, das Geschäft mit Aromen und Nahrungsmittelzusätzen, verzeichnete ein vergleichbares Plus von 5,9 (Vorjahr 7,5) Prozent. Bei Getränkeanwendungen fiel das Wachstum zweistellig aus, der Bereich Haustierernährung entwickelte sich schwächer.

