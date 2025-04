News von Trading-Treff.de Für Amazon ist der Montag ernüchternd verlaufen. Die Aktie verlor am Ende mehr als -1,6%. Die Notierungen sind damit weiterhin auf dem Weg in vermintes Gelände. Immerhin wird der Titel nun in zwei Tagen seine nächsten Zahlen bekanntgeben. Es wird wie schon beschrieben zu Weichenstellungen kommen, die durchaus interessant sind. Die Zahlen selbst sind sicherlich derzeit kaum bekannt - es geht um das 1. Quartal. Da gab es schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...