NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. In den vergangenen Monaten habe sich der Wettbewerb im deutschen Mobilfunkmarkt merklich intensiviert, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Telekom habe die Tarife neu aufgelegt und Kontrahent Vodafone habe darauf reagiert. Mit ihren neuen Angeboten blieben die Briten jedoch nicht wettbewerbsfähig./bek/gl