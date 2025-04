NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,30 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte der Bank starke Ergebnisse. Im Geschäft mit festverzinslichen Papieren und Devisen habe das Geldhaus die weltweiten Wettbewerber hinter sich gelassen, hieß es in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Bank sei auf einem guten Weg, 2025 eine Rendite auf das Eigenkapital von über zehn Prozent zu erreichen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 07:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008