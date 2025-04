News von Trading-Treff.de Tesla hat am Montag noch am Ende einen kleinen Kursverlust hinnehmen müssen. Die Aktie rutscht um mir ist 0,6 % auf nur noch 249,40 € nach unten. Am Dienstag nun hat der Kurs wieder in den ersten Minuten gleich die Marke von 252,35 Euro erreicht. Dennoch: Mit den aktuellen Kursbewegungen ist die wichtige Marke bei 250 € der Knackpunkt. Der Titel hat dabei aber immerhin innerhalb der vergangenen fünf Tage satte 18,4 % gewonnen. ...

