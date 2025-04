Münchener Rück (MUV2): Zum 4. Mal in Folge das Ergebnisziel übertroffen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 29.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Münchener Rück

WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Ticker: MUV2

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 593,20 EUR Marktkapitalisierung 77,69 Mrd. EUR Umsatz 2024 69,30 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 11,47 % KGV 2025* 13,02 4 Wochen Performance + 13,04 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 3,55 % Branche Rück-Versicherung

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat in Aussicht gestellt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 20,00 EUR zu erhöhen. Der Konsens lag bei 16,49 EUR. Dieser Vorschlag steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung. Gleichzeitig hat der Vorstand beschlossen, eigene Aktien im Wert von maximal 2,0 Mrd. EUR zu erwerben. Die akquirierten Aktien sollen eingezogen werden. Auch dieses Vorhaben steht unter Vorbehalt des Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss des Aufsichtsrats. Wird das Vorhaben genehmigt, so beträgt die Kapitalrückführung des Konzerns 4,6 Mrd. EUR.

Im letzten Geschäftsjahr hat die Münchener Rück ein Konzernergebnis von 5,7 Mrd. EUR erzielt und zum vierten Mal in Folge das gesteckte Ergebnisziel übertroffen. Gleichzeitig hat der Konzern auch die Reserven erhöht. Damit soll das Unternehmen krisenfest werden. Die Naturgefahren kennen nur eine Richtung - nach oben. Entsprechend dieser Herausforderungen versucht sich die Münchener Rück Risiken und Entwicklungen zu antizipieren und entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Auch im Rückversicherungsgeschäft wird KI-Einzug erhalten. Daraus erhofft man Effizienzvorteile zu haben, die die Wettbewerbskraft stärken.

Die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität wird auch durch die Diversifikation des Konzerns sichergestellt. Alle Geschäftsbereiche arbeiten mittlerweile profitabel, wobei insbesondere der Rückversicherungsbereich besonders stark herausragt.

Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Gewinnziel von 6 Mrd. EUR angepeilt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nach einem vergleichsweise dynamischen Rücksetzer Ende Juli 2024 ging es ab Augst wieder deutlich aufwärts bis knapp an die 500 EUR-Marke. Das Hoch Anfang September wurde zwar abverkauft, es ging aber nach der Stabilisierung wieder kontinuierlich aufwärts. Das Wertpapier setzte Anfang Oktober erneut zurück, nur aber um noch einmal Luft zu holen, um ein neues Hoch (511,20 EUR) zu formatieren. Auch dieses Hoch wurde abverkauft. Nach einer längeren Konsolidierung konnte sich die Aktie erneut aufwärtsschieben und das Jahreshoch 2024 bei 525,80 EUR zu formatieren. Es folgten Gewinnmitnahmen, die bis Mitte Januar angehalten haben. Seitdem konnte sich das Papier sukzessive aufwärtsschieben.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 579,14 EUR) - SMA50 (aktuell bei 565,68 EUR) in den letzten Handelsmonaten ein guter Support waren. An diese Linien konnte sich die Aktie immer wieder stabilisieren und erholen. Selbst das Unterschreiten dieser beiden Durchschnittslinien im Oktober - November 2024 war nicht problematisch, da das Wertpapier den Kontakt zur SMA20 - SMA50 halten konnte. Bis Anfang April hat die SMA20 als Support gehalten. Im Chart ist erkennbar, dass der dynamische Rücksetzer unter die SMA50 direkt wieder zurückgekauft wurde. Die Aktie konnte sich dynamisch und mit Momentum erholen und an ein neues Allzeithoch (615,80 EUR) laufen. Die letzten drei Handelstage waren von Gewinnmitnahmen geprägt. Das Tageschart kann aber nach wie vor bullisch interpretiert werden.

Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts an immer neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 670 EUR und übergeordnet die 745/55 EUR sein....

