ParTec AG und eine renommierte US-Technologie-Investmentgesellschaft unterzeichnen Term Sheet über 100 Millionen US-Dollar zur Wachstumsfinanzierung



29.04.2025 / 11:00 CET/CEST

ParTec AG und eine renommierte US-Technologie-Investmentgesellschaft unterzeichnen Term Sheet über 100 Millionen US-Dollar zur Wachstumsfinanzierung München, 29. April 2025 - Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3), ein führendes europäisches Unternehmen in der Entwicklung und dem Design von KI-Supercomputern, Quantencomputing und Hochleistungsrechnen (High Performance Computing), gibt heute die Unterzeichnung eines Term Sheets für eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierung erfolgt durch eine namhafte, global aktive Deep-Tech-Investmentgesellschaft. Mit der geplanten Investition will ParTec den Ausbau der KI-Supercomputer-Infrastruktur weiter vorantreiben und die Entwicklung und Einsatz von Quantencomputing-Technologien sowie AI-as-a-Service-Angeboten für Kunden aus Wissenschaft und Industrie maßgeblich ausbauen. Die Vereinbarung unterstreicht das hohe Ansehen von ParTec und ist ein Beweis für seine technologische Führungsposition im Bereich HPC, Quantencomputing und KI-Infrastruktur. Diese Partnerschaft markiert einen weiteren wichtigen Schritt, um Europas Führungsrolle im Bereich Künstliche Intelligenz und Quantencomputing nachhaltig zu stärken. Über die ParTec AG Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputern (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst auch Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen modularen Systemarchitektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Computing-Systeme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt wurde und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich High-Performance Computing und Quantencomputing finden Sie unter www.par-tec.com . Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dieter Niewierra

Head of Corporate Communications

E-Mail: press@par-tec.com Telefon: +49 151 160 444 70 Investor Relations:

ParTec AG Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com Telefon: +49 176 640 220 27 edicto GmbH

Doron Kaufmann

E-Mail: partec@edicto.de Telefon: +49 69 905 505 53



