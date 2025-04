Mayr-Melnhof Karton (MM) berichtete eine starke Profitabilität im ersten Quartal 2025, trotz weiterhin schwieriger Marktbedingungen. Mit einem Umsatzanstieg von 1,7% im Jahresvergleich auf 1,04 Mrd. EUR stieg das bereinigte EBITDA um 26% im Jahresvergleich auf 119 Mio. EUR, was durch eine verbesserte Leistung im Bereich Board & Paper sowie Food & Premium Packaging unterstützt wurde. Der freie Cashflow drehte jedoch ins Negative mit -184 Mio. EUR aufgrund eines Anstiegs des Working Capitals um 226 Mio. EUR, was jedoch zum Teil durch reduziertes Factoring bedingt war. Der Abschluss des Verkaufs der TANN Group im ersten Halbjahr 2025 sollte die Bilanz stärken. Während die Verpackungsbereiche von MM gemischte Ergebnisse im Jahresvergleich zeigten, mit guten Ergebnissen im Bereich Food & Premium Packaging und Druck auf Pharma & Healthcare Packaging, kehrte MM Board & Paper aufgrund von MM's kontinuierlicher Kostenkontrolle und strukturellen Verbesserungen wieder in die Profitabilität zurück. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 115,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mayr-Melnhof%20Karton%20AG