Während der Elektroauto-Hype in Europa vor allem um Tesla kreist, vollzieht sich in China und zunehmend weltweit eine stille Revolution - und der Name BYD taucht immer öfter an der Spitze auf. Was hinter dem Erfolg der Chinesen steckt und warum die Aktie gerade jetzt einen genauen Blick verdient, liest Du hier. Währen es bei Konkurrenten viel lautstarken Marketingwirbel gibt, bleibt BYD in der Kommunikation eher zurückhaltend und liefert lieber starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...