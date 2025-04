FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS HAMMERSON TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 245 (295) PENCE - CITIGROUP CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3300 (3550) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 1163 (1194) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5290 (5690) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1055 (1160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 4610 (4689) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS DELIVEROO TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 180 PENCE - RBC CUTS ASHTEAD GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF,) - SHORE CAPITAL CUTS RWS HOLDINGS PLC TO 'HOLD' (BUY) - UBS CUTS NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1150 (1160) PENCE - UBS CUTS UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1150 (1195) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob