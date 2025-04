Gütersloh (ots) -- Erster Video Production Day in Berlin mit rund 400 Teilnehmenden und hochkarätigen externen Partnern- Finanzvorstand Rolf Hellermann: "Wir wollen die rasant wachsenden Chancen von KI bestmöglich und verantwortungsbewusst nutzen."Bertelsmann treibt die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) in seinen Kreativ-Geschäften entschieden voran. Erst zu Jahresbeginn hatte das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen die strategische Zusammenarbeit mit Open AI zur Ausweitung des konzernweiten KI-Einsatzes bekanntgegeben. Heute nun treffen sich in Berlin 180 Vertreterinnen und Vertreter der Bertelsmann-Inhaltegeschäfte zum KI-Gipfel "AI for Creatives - Video Production Day 2025". Weitere 200 Teilnehmende werden die Konferenz im Live-Stream verfolgen.In Berlin sprechen 25 interne und externe KI-Profis über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten von KI-Anwendungen in der Video-Produktion. Zu den Partnern des KI-Gipfels, mit denen Bertelsmann so einmal mehr in einen intensiven Austausch eintritt, gehören Adobe, Elevenlabs, Google, Nvidia, Open AI, Twelve Labs und Runway. Organisiert wird der erste "Video Production Day" vom Bertelsmann AI Hub, mit dem der Konzern die Schwerpunkte seiner KI-Arbeit definiert und Synergien zwischen den Geschäften nutzt.Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, Chairman des Tech & Data Advisory Board und Gastgeber der Konferenz, sagt: "Künstliche Intelligenz hat für Bertelsmann enormes Potenzial, das wir in allen Geschäften identifizieren und heben. Mithilfe künstlicher Intelligenz treiben wir nicht nur die Effizienz voran, sondern auch Innovationen und Kreativität. Daher ist es so wichtig, dass sich - wie hier und heute in Berlin - unsere internationalen Inhalte-Geschäfte eng miteinander und mit unseren Tech-Partnern aus aller Welt vernetzen, um die rasant wachsenden Chancen der KI bestmöglich und verantwortungsbewusst zu nutzen. Das gilt in ganz besonderem Maße in der Bewegtbildproduktion, der dieser Gipfel gilt."Im Mittelpunkt der eintägigen Konferenz in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz steht der Einsatz von KI bei der Konzeption und Kreation neuer Inhalte, in der Produktion und Postproduktion von Bewegtbild-Inhalten und schließlich im Content Marketing. Vorgestellt werden KI-Fallstudien und -Einsatzmöglichkeiten von Verantwortlichen aus Bertelsmann-Geschäften wie RTL Deutschland, dem Video-Produktionsunternehmen Fremantle und der französischen Groupe M6, aber auch von Partnern, mit denen Bertelsmann den Einsatz von KI kontinuierlich weiterentwickelt.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content TeamPressesprecherTel.: +49 5241 80-24 66markus.harbaum@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6022326