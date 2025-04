In einer Stunde ist es so weit: Spotify wird am heutigen Dienstag um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit seine Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Noch vor dem Handelsstart an der Wall Street werden Anleger daher wissen, ob der US-Konzern die Markterwartungen übertreffen konnte. DER AKTIONÄR verrät, was die Analysten im Vorfeld prognostizieren.

