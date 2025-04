Der Batteriespeicher am Umspannwerk Essentho soll voraussichtlich im dritten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Intilion wird sich danach auch Servicepartner des Projekts sein, um langfristig die Rentabilität sicherzustellen. Intilion hat den Auftrag zur Lieferung, der Montage und der Inbetriebnahme eines großen Batteriespeichers mit 81 Megawatt im Sauerland erhalten. Er entstehe zwischen zwischen Marsberg und Fürstenberg am Umspannwerk Essentho. Auftraggeber sei Umspannwerk Himmelreich GbR, der den Stand-alone-Speicher nach der Fertigstellung auch betreiben werden, teilte der Paderborner Speicheranbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...