Traton hat die detaillierten Q1 2025-Ergebnisse veröffentlicht, die mit der vorab veröffentlichten Mitteilung übereinstimmen. Der Umsatz im Quartal sank um 10 % im Jahresvergleich auf 10,6 Mrd. EUR, was mit einem ähnlichen Rückgang der Stückzahlen um 10 % auf 73,1 Tausend Einheiten einherging. Dies sowie ungünstige Stückkosten führten zu einem starken Rückgang des bereinigten EBIT um 42 % im Jahresvergleich auf 646 Mio. EUR (was eine 26%-ige Untererfüllung gegenüber dem Konsens zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung darstellt). Scania, MAN Trucks und International Motors erlebten aufgrund der schwächeren Nachfrage in Europa und wachsender Sorgen in Nordamerika erheblichen Druck. Traton hält derzeit an der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest und erwartet eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte sowie eine Veränderung der Stückzahlen und des absoluten Umsatzes im Bereich von -5 % bis +5 % im Jahresvergleich und eine operative Marge von 7,5 % bis 8,5 % für das gesamte Jahr. Die Analysten von mwb research sind jedoch der Ansicht, dass die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf US-Zölle negative Auswirkungen auf weltweite Investitionen und den zyklischen Lkw-Markt haben könnte, was wahrscheinlich zu einer Anpassung der Prognosen führen wird. Die Analysten bestätigen ihre Schätzungen, die sie zum Zeitpunkt der Q1-Vorabveröffentlichung gesenkt hatten, und bekräftigen ihre SELL-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE