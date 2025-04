ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Sportwagenbauers überschatte die erwartungsgemäßen Quartalszahlen, schrieb Analyst Patrick Hummel am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die operative Marge liege inzwischen auf dem Niveau von Massenherstellern, was Diskussionen um die hohe Bewertung anheizen dürfte./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 06:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113