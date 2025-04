EQS-Media / 29.04.2025 / 12:30 CET/CEST



AI-Filter eingeführt: HomeToGo präsentiert die neueste Innovation auf dem Weg zu einem vollständig AI-gestützten Marktplatz

Luxemburg, 29. April 2025 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gab heute den Start der Beta-Version des neuen AI-Filters bekannt. Der AI-basierte Filter, mit dem HomeToGo-Reisende künftig ihre Suche nach Ferienunterkünften in Alltagssprache personalisieren können, ist die neueste AI-Produktinnovation des HomeToGo-Marktplatzes.

Der AI-Filter, der direkt in der Filter-Auswahl von HomeToGo zu finden ist, ermöglicht es Reisenden, personalisierte Suchfilter zu erstellen: Nachdem sie ihre Wünsche und Präferenzen rund um die Reise in ihren eigenen Worten beschrieben haben, nutzt der AI-Filter die AI-gestützte Technologie, zum Beispiel zur Bildklassifizierung, um sofort passende Ferienunterkünfte anzuzeigen, die diesen individuellen Vorlieben entsprechen. So können Reisende jetzt nach sehr spezifischen Anforderungen, wie zum Beispiel "Parkettboden", "Außendusche" oder "Pizzaoffen" filtern, diese sogar in einem Satz in natürlicher Sprache miteinander kombinieren, und so schnell und einfach Ferienunterkünfte mit den für sie wichtigsten Eigenschaften finden.



Neben der Vereinfachung der Suche für Reisende bietet der AI-Filter auch einen erheblichen Mehrwert für die Partner von HomeToGo: Durch die Hervorhebung von Angeboten mit besonderen Merkmalen nach denen Reisende aktiv suchen, erhöht der AI-Filter die Sichtbarkeit und steigert das Buchungspotential auf dem Marktplatz des Unternehmens.

Im Hinblick auf die bevorstehende Sommerhochsaison liefert das Produkt bereits in der Beta-Phase wertvolle Erkenntnisse über die Präferenzen und Prioritäten von Reisenden. Erste Daten von Nutzer*innen aus Deutschland und den USA zeigen, dass Reisende unter anderem nach Spielzimmern, Saunen, eingezäunten Innenhöfen, Kingsize-Betten, Golfwagen, Doppelwaschbecken, freiliegenden Backsteinwänden, Swimmingpools mit Meerblick und Fernsehern im Freien suchen.

Der AI-Filter wird derzeit in einer Beta-Version mit ausgewählten Nutzer*innen in Deutschland und den USA sowohl auf dem Desktop als auch in der HomeToGo-App getestet. Eine breitere Einführung auf der Grundlage der Ergebnisse ist geplant.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Der ideale Urlaub sieht für jeden Reisenden anders aus. Mit dem AI-Filter können unsere Gäste nun in ihren eigenen Worten die Eigenschaften beschreiben, die ihnen besonders wichtig sind. Dies ist ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, wie HomeToGo Reisenden dabei hilft, ganz einfach ihre ideale Ferienunterkunft zu finden. Bereits jetzt hat der AI-Filter wertvolle Erkenntnisse darüber geliefert, was sich unsere Gäste wirklich wünschen, und half unseren Partnern, sich auf die Sommersaison vorzubereiten und ihre Leistungsangebote langfristig zu optimieren. Wir sind sehr stolz darauf, dass HomeToGo unsere Branche im Bereich AI-Innovation weiterhin anführt, indem wir handfeste Werkzeuge für unsere Nutzer auf den Markt bringen, die das Suchen und Buchen noch effektiver gestalten. Während andere noch über ihre ersten AI-Ankündigungen sprechen, führen wir bereits die nächste Erweiterung unseres wachsenden Produktportfolios ein - und haben trotzdem gerade erst begonnen."

HomeToGo's Weg zu einem vollständig AI-gesteuerten Marktplatz

HomeToGo zählt zu den Vorreitern bei der Entwicklung von AI-gestützten Innovationen in der Ferienhausbranche. Das Unternehmen ist bekannt für kurze Test- und Markteinführungszeiten und entwickelt seine AI-Produkte kontinuierlich und in Echtzeit weiter. Die Produktvision von HomeToGo ermöglicht es, einen vollständig AI-gestützten Marktplatz zu schaffen. Die Einführung des AI-Filters ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg und erweitert das bestehende Portfolio an AI-basierten Produkten.

Der AI-Filter ergänzt die bestehenden AI-Produkte von HomeToGo. Dazu zählen unter anderem sprachbasierte Anwendungen wie AI Sunny, der AI-gestützte Reiseassistent von HomeToGo, und AI Mode, der intelligente Reiseplaner. Ergänzt wird das Portfolio durch integrierte AI-Tools direkt auf dem HomeToGo-Marktplatz - darunter Smart AI Reviews, das Gästebewertungen mithilfe von AI sinnvoll zusammenfasst, sowie Smart AI Offer Summaries, das Angebote präzise und übersichtlich durch AI beschreibt. Zusammen verbessern diese Technologien das Such- und Buchungserlebnis und machen den Prozess für Reisende effizienter, intelligenter und individueller. Diese Innovationen legen auch den Grundstein für das nächste AI-Ziel von HomeToGo: die Entwicklung des ersten, vollständig integrierten, End-to-End-AI-Reisebegleiters für die Vermietung von Ferienhäusern und -wohnungen.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin, Deutschland, mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen.

Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

HomeToGo wurde in Berlin gegründet und ist in Europa groß geworden. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

HomeToGo - Millionen Möglichkeiten. Ein Zuhause.

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com





Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

