Einhundert Energie und Hamburgs größte Wohnungsbaugenossenschaft BVE wollen noch in diesem Jahr 2,5 Megawatt Leistung in Betrieb nehmen. 2023 hatte die BVE eine Kooperation mit Solarimo begonnen, deren Photovoltaik-Mieterstrom-Portfolio kürzlich von Einhundert übernommen wurde. Als "eines der größten Mieterstromprojekte Deutschlands" kündigt Einhundert Energie seine Kooperation mit dem Bauverein der Elbgemeinden eG (BVE) an. Im Rahmen des Projekts sollen "ab Frühjahr 2025" - also mutmaßlich ab sofort - mindestens 2000 Wohnungen von Hamburgs größter Wohnungsbaugenossenschaft im gesamten Stadtgebiet ...

