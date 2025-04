EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

tick Trading Software AG: Top Kunde reduziert ab Mai sukzessive die Nutzung der tick-TS für Aktienhandel - Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bleibt bestehen



29.04.2025 / 13:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 29. April 2025 - Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG), Anbieter von Software für Wertpapierhandel und -abwicklung, wurde von seinem Top Kunden darüber informiert, dass der Orderflow beginnend mit dem Mai 2025 sukzessive, aber zu großen Teilen reduziert wird. Die Gesellschaft erwartet, dass durch die Reduzierung des Orderflows zukünftig der monatliche Umsatz der tick-TS AG um 15 bis 20 % sinken wird. Die kürzlich angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bleibt aufgrund von vertraglichen Regelungen mit dem Kunden bestehen. Daher erwartet die Gesellschaft weiterhin für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr einen Jahresüberschusses von TEUR 1.300 bis 1.700 (2023/24: TEUR 1.256). Gleichzeitig ist die tick-TS AG in vielversprechenden Gesprächen mit bestehenden und potenziellen neuen Kunden und sieht die Chance, den voraussichtlichen Umsatzrückgang in Teilen ersetzen zu können. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird die Gesellschaft im weiteren Jahresverlauf veröffentlichen. Ansprechpartner: Carsten Schölzki (Vorstand)

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: ir@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781767-0



