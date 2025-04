Tesla: Weniger "DOGE" - die Wachstumsstory kann weitergehen!

Setzen sich die Bullen durch?

Rückblick

Elon Musk hat sich als "Stellenstreicher" im Auftrag von Donald Trump unbeliebt gemacht. Nicht nur sein, sondern auch das Image von Tesla litt stark. Die Aktie des E-Autobauers erreichte im Dezember die Kursmarke von 488 USD. Bis März ging es mit dem Papier auf 220 USD nach unten. Aktuell läuft die Stabilisierung.

Tesla-Aktie: Chart vom 28.04.2025, Kürzel: TSLA Kurs: 287.91 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Am 28.04. versuchten die Bullen die 290-USD-Marke zu überwinden, was Intraday zwar gelang, aber auf Schlusskursbasis scheiterte. Geht es im nächsten Anlauf über diese Hürde, könnte man eine Long-Position eröffnen. Als Zielbereich definieren wir in unserem Setup das Februar-Hoch.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Kurse unter die 50-Tagelinie zurück, dürfte sich ein Fehlausbruch bestätigen. Ein erneuter Rücklauf bis in den Unterstützungsbereich bei rund 220 USD könnte folgen.

Meinung

Im ersten Quartal gab das Automobilgeschäft von Tesla um 20 % nach. Elon Musk will nach dem Absatz- und Kurseinbruch gegensteuern und ab Mai weniger für die USA (Department of Government Efficiency) und wieder mehr für Tesla arbeiten. Für Fantasie sorgen Robotaxis und humanoide Roboter. Ab Juni startet Tesla die Pilotphase mit seinem Robotaxi-Service in Texas. Die Serienfertigung der "Cybercabs" soll dann 2026 starten. Ebenso optimistisch ist man bei Optimus. Bis zum Jahresende sollen in Tesla-Fabriken bereits einige tausend Humanoide im Einsatz sein. Langfristig dürfte dies ein riesiger Absatzmarkt werden. Bis 2030 könnten 1 Mio. Optimus gefertigt werden. Sollte Tesla mit dem Cybercab und Optimus erfolgreich sein, wären deutliche Kurssteigerungen gerechtfertigt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 920.81 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 38.63 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in TSLA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.